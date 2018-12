26° Sagra della Patacò e dei prodotti tipici di Licodia Eubea

8/9 Dicembre 2018 – Ex Monastero di San Benedetto e Santa Chiara, Licodia Eubea (CT). Con questa manifestazione gli agricoltori custodi della cicerchia, anche quest’anno in sinergia con il Comune di Licodia Eubea e le associazioni locali propongono alle nuove generazioni questo nobilissimo ed antichissimo legume, con caratteristiche nutrizionali e salutistiche notevoli, ingiustamente per lungo tempo dimenticato.

Attenzione su un legume povero che per secoli ha fatto parte della nostra cultura alimentare attraverso una bella festa per riscoprire i sapori della memoria e mantenerli vivi, per promuovere i prodotti tipici di qualità e salvaguardare dall’estinzione realtà produttive minori come la nostra Cicerchia. Dopo anni di recupero e valorizzazione di linee locali di cicerchia con il prezioso contributo del Di3A e di sapienti agricoltori custodi locali, è fondamentale continuare a dare il giusto valore che merita questa leguminosa minore ed al prodotto che otteniamo da essa, la Patacò. Per consultare tutto il programma della manifestazione cliccare sul seguente link.