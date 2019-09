Sagra del pistacchio di Bronte

27/28/29 Settembre e 4/5/6 Ottobre 2019 - Bronte (Catania). La Sagra del Pistacchio D.O.P. di Bronte quest’anno festeggia la sua XXX edizione. Il paese nelle date del 27-28-29 settembre e 4-5-6 ottobre diventerà un museo a cielo aperto dove si svolgeranno mostre, estemporanee, danze ed usanze tipiche della Sicilia così da trasformare le vie del paese in una cornice ideale per poter godere della presenza di sbandieratori, majorettes e musicisti oltre che per poter gustare la bontà, prelibatezza e raffinatezza del Pistacchio Verde D.O.P di Bronte che si presta ad essere usato nella maniera più svariata, dal dolce al salato.