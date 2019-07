Sagra Do Trunzu Di Aci

5/6/7 Luglio 2019 – P.zza Peppino Impastato, Acireale (Catania). La capacità peculiare di lavorazione e trasformazione del prodotto cavolo rapa, durante lo svolgimento della Sagra, tanto in piatti storici della tradizione culinaria quanto nella realizzazione di piatti innovativi, ha destato curiosità ed interesse, nonchè unanime apprezzamento, da parte della collettività acese e non.

Occorre ricordare che il “cavolo trunzo di Aci” è riconosciuto quale prodotto slow food ed è divenuto protagonista al Salone del Gusto di Torino ed ultimamente anche in diversi programmi televisivi, non ultimo MasterChef Italia. Continuare a promuovere, anche attraverso la nostra Sagra, questo peculiare prodotto del nostro territorio, anche dalle riconosciute proprietà fitoterapiche, determinerebbe un’ulteriore valorizzazione dello stesso, unitamente al più ampio contesto storico, culturale, architettonico e paesaggistico della nostra città, con le relative e positive ricadute in termini di attrazione turistica.

L’originalità del progetto sta tutta nello sfruttare le riconosciute proprietà benefiche di un prodotto, il cavolo trunzo, unitamente allo storico indice di sarcastica individuazione dell’acesenello stesso, da parte dei vicini catanesi; nella sua molteplice trasformazione, tanto sotto il profilo culinario quanto in quello fitoterapico e delle bevande alcoliche, sdoganandone, di fatto, la sua errata immagine retorica e limitativa, e veicolandone, di contro, quella positiva del dinamico ingegno “acitanu”nel trovarne più apprezzate forme di utilizzo.