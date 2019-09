Salmo LIVE alla Villa Bellini

Davvero inarrestabile SALMO che, dopo aver dato il via alla sua prima tournée interamente sold out nei palazzetti italiani, con cui ha già fatto tappa al PalaAlpitour di Torino e al Nelson Mandela Forum di Firenze, aggiunge nuove date estive al “PLAYLIST SUMMER TOUR”. L’artista, infatti, si prepara a stupire il pubblico dei più importanti festival estivi italiani e annuncia oggi la sua partecipazione a Locarno presso il Connection Festival, Legnano al Rugby Sound, passando poi per il Noisy Naples Fest di Napoli, la Summer Arena di Catanzaro, lo Zoo Music Fest di Pescara, l’Arena Pyrex di Santa Cesarea Terme (LE), il Red Valley Festival ad Arbatax (NU), per terminare con un incredibile show a Catania, presso Villa Bellini. Per acquistare i biglietti cliccare sul seguente link.