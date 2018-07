Presentazione del libro 'L'ultima lucciola' di Samanta Giambarresi

Martedì 10 Luglio 2018, a partire dalle ore 19.30, appuntamento al Lido Jolly con la presentazione del libro di Samanta Giombarresi dal titolo 'L'ultima lucciola'. Ingresso libero. Protagoniste del romanzo di Samanta Giambarresi, L’ultima Lucciola sono Carola, una giovane donna che sogna di diventare una grande scrittrice ma per contratto deve ancora scrivere il suo ultimo romanzo erotico sotto lo pseudonimo di Blanca Casper e May, personaggio inventato proprio da Carola.

La prima vive in un mondo tutto suo, con le sue convinzioni prima tra tutte “l’amore non esiste”, il suo lavoro come pubblicitaria presso una radio locale, il suo aspetto esteriore che cura maniacalmente perché in realtà non si piace tanto.

May è una giovane e sensuale ragazza più giovane di Carola, il suo nome è stato scelto aprendo il frigorifero e per volere di Carola si ritrova innamorata perdutamente di un uomo più grande. Questa assurda passione la porterà a fare molti errori perché non avendo più l’oggetto amato passerà da un’avventura all’altra sino a sentirsi sporca e sbagliata. Per volere di Carola il romanzo che sta scrivendo è banale, stupido, non cura la forma perché tanto ci penserà la casa editrice a correggere eventuali errori. La ragazza è convinta che l’erotico non sia un genere “alto” di letteratura quindi non mette estro e passione nel suo lavoro. Poi l’autrice è ma Blanca Casper, mentre Carola sogna il grande romanzo che le cambierà la vita.

Purtroppo alcuni eventi sconvolgeranno l’equilibrio della scrittrice mentre è impegnata nella revisione del romanzo trasformandone la trama e lo stile. Ambra, l’editor della casa editrice con cui lavora Carola, fraintendendo le parale della ragazza e convinta del prodotto modificato ne farà un caso editoriale. L’ultima Lucciola scala le classifiche, tutti si chiedono chi sia realmente Blanca Casper ma Carala non vorrà venire allo scoperto per non essere etichettata come “scrittrice hard”.