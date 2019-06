Samsara on Tour all'Afrobar

Grande appuntamento Venerdì 28 Giugno. 𝙇'𝘼𝙁𝙍𝙊𝘽𝘼𝙍 di Catania ospita la spiaggia piu’ famosa d’Italia..il SAMSARA BEACH - GALLIPOLI, lo storico locale culto della movida pugliese ritorna in Sicilia con i suoi inimitabili beach party che hanno trasformato la classica giornata al mare in un evento imperdibile ad alto tasso di divertimento.La musica di Danilo Seclì l’inconfondibile voce Max Baccano e ancora Animazione Gadget e i Dj’s. Inizio ore 22.00. Ticket € 10,00. Prive per 10 persone € 250,00.