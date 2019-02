San Friday at MA Catania

Festa del venerdì a Catania, il Friday che si declina in mille modi diversi al MA. La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata e del dj set a rotazione. In teatro, dalle 22.30 in poi, ogni venerdì si esibisce una band diversa che viene selezionata con cura e competenza musicale tra le migliori realtà dell'isola. Mezz’ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance. Il ristorante del Ma è sempre aperto dal giovedì al venerdì. Prenotazioni allo 095 341153. Ingresso in lista euro 2,00 fino alle 23.30 oltre euro 10,00.