SAN MARTINO IN FESTA a Viagrande 09 - 10 - 11 Novembre 2019. Parco Comunale "A. Aniante" di Viagrande (CT). Vino, Castagne e Street Food. Info Evento Fieristico. Ricca area food con pietanze preparate al momento, sia della tradizione siciliana che del periodo autunnale: dolci tipici, tavola calda, fritti, piatti della tradizione, grigliate di carne, coppi di pesce o verdure... tante prelibatezze ancora. Stand con manufatti artigianali creati dalle sapienti mani degli artisti locali per tramandare la nostra cultura popolare. Area con prodotti tipici culinari per deliziare il vostro palato. Degustazione dei prodotti, simboli della tradizione: vino, castagne fichidindia... ed altro ancora. PARCO GIOCHI - Spettacoli Itineranti di: artisti di strada di vario genere, mangiafuoco, giocoliere, artista delle bolle di sapone, spettacolo di burattini, mago, gruppo folklorico, cantastorie, animatori, intrattenitori, cantautori. Animazione ed Intrattenimento per tutte le età: adulti, bambini ed anziani.