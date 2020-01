Sapori e profumi d'autunno

Cucina Manipura, in collaborazione con Frantoio Scalia e Slow Food Catania, Vi invita a partecipare, Venerdì 24 Gennaio, ad una serata dedicata all’ olio nuovo e ai prodotti stagionali d’eccellenza. Nell’ accogliente sala di Bosco di Alberolungo ad Acireale, la Chef Valentina Rasà realizzerà un menu con l’olio nuovo di Frantoio Scalia, prodotti dei presidi Slow Food ed altre eccellenze Siciliane. I piatti verranno serviti in abbinamento ai vini dell'Azienda Tenuta Gatti. Posti limitati – Prenotazione obbligatoria. Per info e prenotazioni 348 077 1667.