Sara Rados Live allo Zona 3

Sara Rados si esibirà in concerto a Zona3 Coffee il prossimo 25 maggio 2018. Cantautrice fiorentina di sangue partenopeo-croato, approda in Sicilia con il suo primo disco “Le Cose Cambiano”. Le atmosfere intime e ironiche accompagnano le note di un live chitarra e voce diretto e sincero, uno spettacolo da non perdere. Dalle h 19 appuntamento con l'aperitivo con i profumi tipici della cucina siciliana, ed a fare da sottofondo diverse playlist musicali. Inizio ore 22.00. Ingresso libero. Tessera € 3.