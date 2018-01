'SAVE 90'S feat. Vito De Canzio' al MA Catania

Gli anni ’90 sono tornati di moda prepotentemente, dalla musica alle serie tv, ma in fondo “il sound dei ’90 non ci ha mai abbandonato”. Parola di Daniele Tignino, componente dei TI.PI.CAL, band che dalla Sicilia partì alla conquista delle classifiche italiane ed europee aprendo la strada ad un genere, l’house pop made in Italy, che ha fatto storia e continua ad insegnare alle nuove generazioni.

Venerdì 5 gennaio i TI.PI.CAL. al completo Tignino – Piparo – Callea si piazzeranno dietro la consolle del Ma Catania per un djset con il feauturing di Vito De Canzio from Blast. Il meglio degli anni ’90 suonati come solo i protagonisti degli anni ’90 possono saper fare. Ticket € 2,00 fino alle 23.30 oltre € 10,00 (Ingresso in lista nominale).