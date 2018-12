'Sbam Neverland' allo Zo Centro Culture Contemporanee

Il dramma che affligge le giovani generazioni, costrette a lasciare la propria terra in cerca di soddisfazione professionale e di un futuro migliore, è oggi più che mai attuale. A questo dramma si ispira Never/Land La terra che non ti vuole, lo spettacolo di danza di Sbam Sicily Ballet Around Moviment, scritto e diretto dalla coreografa siciliana Melissa Zuccalà e interpretato dai quattro giovani danzatori Asia Scuderi, Benedetta Cannolo, Chiara Arena, Fabio Gambuzza. La pièce - il disegno luci è di Francesco Noé - andrà in scena in prima assoluta giovedì 27 dicembre (ore 20.30) da Zo Centro Culture Contemporanee di Catania. Info biglietti www.zoculture.it. Prevendita: 10 euro. Botteghino: 12 euro. Ridotto under 16: 10 euro.