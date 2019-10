Halloween 2019 - Scappamu Escape Room

Nei giorni 31 ottobre ed 01 novembre 2019 ci, sarà un evento davvero pauroso, potrebbe succedere di tutto.... avrete il coraggio di entrare? 31 ottobre NO STOP, potrete giocare tutta la notte fino all'indomani mattina (per le prenotazioni dopo mezzanotte contattare solo telefonicamente). Potrete scegliere di giocare tra i seguenti percorsi: SALA DELLE TORTURE MEDIEVALI, IL COLPO DEL SECOLO, VIRUS T, STANZA MALEDETTA (solo versione da 40 minuti). Se dovesse farsi tardi vi teniamo svegli offrendovi un bel caffè. Prenotate la vostra sessione di gioco sul nostro sito www.scappamu.com oppure telefonando al numero 3479936333.

Nei giorni 31 ottobre ed 01 novembre dedicate all'evento i percorsi prenderanno VITA. NOVITÀ, se sarete in grado di restare in FREEZE (Immobili per 20 secondi) potrebbe succedere di tutto, in regalo un simpatico omaggio. Si può giocare da un minimo di 4 ad un max di 8 persone, i prezzi delle sessioni sono di 15,00 € a persona. Solo per la STANZA MALEDETTA sessione da 40 minuti si può giocare da un minimo 4 fino ad un massimo di 6 giocatori (prezzo 10 euro per persona). Per le sessioni notturne prenotazioni solo telefoniche, fino ad asaurimento sessioni.