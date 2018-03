'Scie di primavera 2018'

Il ritorno della primavera è il momento dell'anno che tutta Catania aspetta con gioia. E’ la città che si risveglia, che apre i suoi spazi rinnovati e aspetta soltanto di essere vissuta dai suoi abitanti. Per salutare questo momento speciale, SCIE MARKET tornerà in VIA MINORITI con 4 imperdibili appuntamenti dal 23 marzo fino al 4 giugno.

Il luogo perfetto dove poter acquistare creazioni artigianali, vintage, pezzi unici, oggetti di design, arte.

I creativi accuratamente selezionati vi attendono. Dal 23 marzo al 2 aprile; dal 20 aprile al 1°maggio; dall'11 al 13 maggio; dal 25 maggio al 3 giugno. Dalle h. 10:00/21:00 – via Minoriti, Catania. Ingresso Gratuito.

#SCIE nasce dalla collaborazione di due solide realtà territoriali: Agorà Eventi e Artea. #SCIE è un crocevia di esperienze, di creatività, di progetti per uno stile di vita più consapevole e sostenibile. E’ multiforme, fluido, un luogo non luogo che cambia forma ma non sostanza. Uno spazio creativo itinerante che si muove con energia e con una dirompente voglia di cambiamento. #SCIE attraversa le tendenze e ascolta ed interpreta le esigenze di una società in trasformazione utilizzando le emozioni del riciclo creativo, la maestria delle arti, lo stupore della scoperta dei più piccoli, l’eco-sostenibilità e le rinnovate produzioni locali e biologiche rigorosamente a km 0. #SCIE è arte, diffusione culturale e artigianato per la divulgazione di uno stile di vita consapevole e sostenibile.





