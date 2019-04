Scie di Primavera 2019

Il ritorno della primavera è il momento dell'anno che tutta Catania aspetta con gioia. Scie Market torna con la QUINTA EDIZIONE del mercatino di primavera. La città si risveglia e apre i suoi spazi rinnovati aspettando soltanto di essere vissuta dai suoi abitanti. Appuntamento in VIA MINORITI, traversa di via Etnea di fronte la Coin. Da sabato 27 APRILE a domenica 12 MAGGIO dalle ore 10 alle 21. L’evento su fb: https://www.facebook.com/events/579485559203060/.