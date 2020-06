Scienza vs Magia: Ludum

Scienza Vs. Magia e il cielo di Giugno al LUDUM. Sabato 13 giugno evento eccezionale per tutti. Torna nella sua versione più spettacolare outdoors il laboratorio “ Scienza Vs. Magia” con l'immarcescibile Scienziato pazzo del LUDUM “Pazzus” e il mitologico Mago Dimis.

Magie misteriose ed esperimenti esplosivi non avranno più segreti , stupore e gioia per l'evento più stupefacente di LUDUM. Inoltre i nostri potenti telescopi saranno puntati verso il cielo stellato e con l'ausilio del nostro astrofisico di quartiere, Giuseppe Nicosia conosceranno e ammireranno le meraviglie del cielo di Giugno.

Divertimento intelligente, all'aria aperta nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anticovid, per una serata che passerà alla storia. Su richiesta e prenotazione, è possibile visitare anche il museo della scienza con oltre 100 esperimenti interattivi . Le attività costano solo 8 € a persona (gratis per i bambini fino a 3 anni) e con 2 € aggiuntivi è possibile visitare il museo della scienza.

Prenotate la vostra partecipazione al 3485205905 o al 095382529: La prenotazione è OBBLIGATORIA!!!! Inizio attività ore 20:30 apertura biglietteria ore 20:00, per mantenere la sicurezza le attività sono riservate ad un numero ridotto di persone.