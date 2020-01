Giornata dello screening osteopatico da Lunifarma

Il 2020 inizia alla grande da Lunifarma. Venerdì 10 gennaio il dott. Antonino Patti vi aspetta per uno screening osteopatico gratuito. Per partecipare è necessario prenotarsi chiamando al numero 095 7169165 o scrivendo un messaggio sulla bacheca dell'evento. L’Osteopatia è una medicina non convenzionale, riconosciuta dall’OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità, che si dimostra efficace per la prevenzione, valutazione e trattamento di disturbi che interessano gli apparati neuro-muscolo-scheletrico, cranio-sacrale e viscerale.