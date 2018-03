Seminario di Comunicazione efficace

L’associazione onlus Exducere.com, aderente alla Rete comunale delle associazioni per l’Area delle politiche sociali, realizzerà il prossimo 17 marzo un incontro per presentare le attività svolte dal Portale web Exducere.com e per tenere un seminario sulla comunicazione efficace, presso la sala C3, piano terra del Centro Fieristico le Ciminiere, viale Africa Catania, Per il 17/03/2018 dalle ore 8:30 alle ore 14:00. L'iniziativa è promossa in collaborazione con la rete Comunale delle Associazioni. INGRESSO LIBERO.