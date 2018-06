Seminario online di scrittura ortografica siciliana. Venerdì 8 giugno 2018 alle ore 10,00 siete tutti invitati a partecipare ad un seminario dal vivo in streaming sulla pagina Facebook dell'evento: tratterete la tematica dell'ortografia siciliana e vedrete qual è la "Proposta di normalizzazione ortografica comune della lingua siciliana", anche alla luce dei recenti sviluppi e aggiornamenti. I posti per partecipare in streaming in diretta insieme al relatore sono limitati. Prenotarsi al seguente link.