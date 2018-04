1 maggio all'Agriturismo Sentiero degli Ulivi

Per festeggiare al meglio la festa del 1 maggio appuntamento a partire dalle ore 13.00 all'Agriturismo 'Il sentiero degli Ulivi' a Santa Venerina. Per prenotazioni telefoniche: 3479568171. Per prenotazioni via email:Info@agriturismoilsentierodegliulivi.it. Prezzo :€ 25,00 a persona.