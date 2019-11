Ti piacerebbe percepire più emozioni positive? Autostima, gioia, sicurezza, entusiasmo, fiducia? Sperimentare più libertà nell' essere te stesso/a? Se ti piace l'idea, ti invito alla SERATA INAUGURALE DEL CORSO DI BIODANZA a Catania. Biodanza è una pratica salutare e gioiosa che, avvalendosi di #musica, #movimento ed #emozione ha come scopo quello di elevare la qualità della propria vita. E' un cammino di crescita personale capace di rendere la propria vita una "piccola, grande opera d'arte". Favorisce una nuova sensibilità di fronte all’esistenza, invitandoci a danzare la vita anziché limitarci solo a pensarla e ad essere identificati alla mente. E' adatto a tutte le età. Si consiglia abbigliamento comodo e calzini antiscivolo (Biodanza si pratica senza scarpe). Si raccomanda la puntualità. La prima serata è gratuita. Alle 20 e 30 in via Garibaldi n° 304 (Società Teosofica) Catania. Per info e prenotazione chiama o invia un whatsapp al 3465788897 (Antonella). Corso a cura di Antonella Consoli: psicologa, counselor in Antropologia Personalistica Esistenziale, specializzata in Terapia a Seduta Singola, Operatrice di Biodanza, organizzatrice di eventi olistici, blogger, reikologa, Moon Mother.