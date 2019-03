Sesta 'Festa dei gerani'

Nuovo invito al vivaio Malvarosa per la sesta edizione della Festa dei Gerani! Ecco il programma completo delle giornate dedicate al giardinaggio e all'artigianato. Sabato 6 aprile ore 10.00 apertura ore 10.30 Degustazione di crepes con marmellate di agrumi e malvarosa ore 12.30 Aperitivo, profumo di malvarosa presso il Drink Corner sotto il gelso a cura di Chiara Migliore ore 13.00 Pranzo nell’area ristoro ore 16.00 API… centro della nostra vita, incontro con Salvo Patanè, a cura di Vietraverse ore 16.30 Attività per bambini a cura di Cardacìo.

Domenica 7 aprile ore 10.00 apertura Durante tutta la giornata Cerimonia del Tè, a cura dell’associazione Mi casa es Tu Casa ore 10.30 Degustazione di crepes con marmellate di agrumi e malvarosa ore 11.00 Riccardo e Margherita presentano Il più grande bambino del west, Splēn edizioni ore 12.00 Aggiungi un posto a casa, esperienze di accoglienza di rifugiati in famiglia a cura dell'associazione Refugees Welcome - Catania ore 12.30 Aperitivo, profumo di malvarosa presso il Drink Corner sotto il gelso a cura di Chiara Migliore

ore 13.00 Pranzo nell’area ristoro ore 16.00 Dal grano al pane, percorso per ragazzi a cura di Nino Crupi, Terra di Santo Stefano

ore 17.00 L'arte antica di creare carta, Stefano Conti racconta la Cartera Aetna e presentazione del libro La tenda delle favole, AAVV, Carthago edizioni.

Espositori: Alessandra Intelisano, Birra Tarì, Ludovico Grasso, Zigzag dress, Splēn edizioni, Konate Sidik Bronga - abbigliamento etnico handmade, Giggia, Punto & Virgola, I sassi che passione - Sassymanonsolo, Teresa Priolo, Vento di Scirocco, ChiRaku, Terra di Santo Stefano, I fiori di Sara, Tiziana Battiato. Vivaisti specializzati: Leo Giammanco, piante succulente e sudafricane. Massimo Sallemi, piante esotiche e tropicali. La Plumeria, Società Agricola. Il servizio ristorazione colazione e pranzo è organizzato da Speedy Food di Carruba. Sotto il gelso: Drink Corner degustazione di liquori e aperitivi a cura di Chiara Migliore. Saranno presenti le associazioni: La Pomelia / Libera delle Aci "Pierantonio Sandri" / A Casa di Momo/ Refugees Welcome / Taranterra - Escursioni in Sicilia / Vietraverse / Cardacìo.