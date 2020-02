A Gravina sfilate in strada con l'iniziativa "Carnevale loco"

Si attendono a Gravina quattro giorni di sfilate in maschera, spettacoli, intrattenimento e esposizioni di artigianato- L'iniziativa “Carnevale Loco”, che si terrà dal 22 al 25 febbraio 2020 per le strade del centro urbano, è un evento patrocinato dal Comune guidato dal sindaco Massimiliano Giammusso e dall'assessorato al Turismo e Spettacolo retto da Patrizia Costa. L'iniziativa è organizzata dall'"Associazione volontari Gravina in Loco" presieduta da Barbara Pennisi, che ha illustrato il programma della manifestazione. "La vera novità è il connubio tra divertimento e sensibilizzazione su tematiche quali il disagio sociale, il bullismo, la violenza sulle donne e il rispetto dell'ambiente con la gestione virtuosa del ciclo di rifiuti – ha spiegato - ogni tema sarà rappresentato da un gruppo in maschera che esprimerà un chiaro messaggio. Desidero ringraziare l'amministrazione comunale per aver patrocinato l'iniziativa, il consigliere Franco Marcantonio per il fondamentale supporto organizzativo e naturalmente chi ha lavorato all'organizzazione dell'evento, in particolare Santina Roggio, Mario Stagno, Agostino Longo, Sonia Di Stefano e Alessandro Bifera che ha curato gli aspetti legati alla comunicazione dell'iniziativa".

Di seguito il programma:

Sabato 22 febbraio. Sfilate in maschera danzanti, Mirko casella di Italia's Got Talent aprirà gli spettacoli sul palco, a seguire l'esibizione di Chiara Anicito (Cammela)

Domenica 23 febbraio. Sfilate in maschera, esibizioni varie e la comicità di Concetta Lazzaro, per poi continuare con il mitico Dj Beatles in loop .

Lunedì 24 febbraio. Sfilate in maschera, ospiti Salvo Palumbo (Savvo Zauddu); Pepper chocolate Band live, trampolieri, Ballerine brasiliane al ritmo di samba. Gruppo a cura della scuola Alì Namá con uno spettacolo di Dirty Dancing speciale.

Martedì 25 febbraio. Sfilate in maschera, spettacoli a cura delle scuole Rodari-Nosengo, Giovanni Paolo II , premiazione del concorso "Ti sei Differenziato", premi ai primi tre 3 posti per il miglior costume, tema, gruppo in maschera.

Per raggiungere comodamente i luoghi dell'evento (viale Marconi – piazza della Libertà) , sarà attivo un servizio navetta, da e per il centro, che partirà dal parcheggio pubblico dell'area antistante il centro centro commerciale Katané.