Torna in scena 'Uno sguardo dal ponte' di Arthur Miller con Emanuele Puglia e per la regia di Rita Re. Spettacolo vincitore del Premio Nazionale MASCHERA D'ORO - Vicenza 2018 (e nello stesso contesto vincitore del Premio FABER TEATRO; del Premio "Gradimento del Pubblico"; "Miglior Attore Protagonista" a Emanuele Puglia e "Miglior Attore Giovane" a Egle Santonocito). Per la prima volta in scena a Catania - Teatro Ambasciatori Venerdì 11 GENNAIO ore 21:00 [Biglietto unico 12,00€].