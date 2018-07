Messy Life: shooting moda per CataniaToday

Per portare un po' di moda a CataniaToday abbiamo scelto la collezione di una giovane designer Francesca Messina, diplomata presso l'Accademia Euromediterranea. Messy Life, una collezione iper-femminile che mira a vestire una donna che vuole mostrarsi nella sua natura dirompente e allo stesso tempo eterea.

Il mondo colorato e le ambientazioni quasi immaginarie create dal regista statunitense Wes Anderson nei suoi film sono alla base della palette colori della collezione della designer; mentre la musica, ed in particolare la bellissima canzone La Cura di Franco Battiato, ha ispirato Francesca nel pensare all’esplosione di colori delle sue creazioni come ad una cura per l’anima della donna.

Una collezione autunno/inverno dalle tinte tipicamente primaverili, dove un ruolo fondamentale è giocato anche dalle lavorazioni artigianali che Francesca ha fatto sui capi di maglieria. Il suo obiettivo è allontanare dal pensiero comune l’idea dell’artigianato visto come qualcosa di démodé e troppo istituzionale, per inserirlo in un mondo effervescente, come quello cui la sua collezione si ispira.

Ph. Francesca Prezzavento

Fashion Designer. Francesca Messina

Model. Clara by Multicasting "Are you ready?"

Mua & Hs. Giovanni Ventura Parrucchieri for L’Oréal Professionnel

Location. Verso Coffice Catania