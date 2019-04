Domenica 14 aprile, ore 18, l’evento Show Wedding per celebrare il primo anniversario del POLIEVENT di Tremestieri Etneo, il centro polifunzionale dedicato all’organizzazione di ogni tipo di evento.

Un’occasione speciale, un evento da ricordare e un primo compleanno da celebrare. Sono gli ingredienti di base dello “Show Wedding”, evento interamente dedicato ai servizi per matrimonio, in programma al PoliEvent - Business Center for Events di Tremestieri Etneo (Corso Sicilia, 2). L’evento si svolgerà in concomitanza alle celebrazioni del primo anniversario della nascita proprio del PoliEvent, il primo centro commerciale destinato all’organizzazione di eventi, creato e diretto dall’impresa Baroneventi (leader operante nel settore dello Show Business, nel dettaglio: Gestione Eventi, Intrattenimento, Management, Musica, Animazione e Spettacolo).



Lo Show Wedding si terrà domenica prossima 14 aprile, dalle ore 18 alle 23: una serata dedicata alle coppie prossime al fatidico “sì” comprendente soluzioni e servizi per il matrimonio. Perno principale della manifestazione sarà lo “spettacolo” che include al suo interno, oltre ad eleganti e coinvolgenti performance artistiche e musicali, la presentazione di location esclusive, defilèe di abiti da sposo/a e cerimonia, trailer per la scelta del servizio fotografico, prove di make-up e acconciature, e tanto altro. Durante la serata si potranno inoltre valutare album fotografici, servizi di intrattenimento e forme di spettacolo innovative, allestimenti e scenografie, bomboniere e partecipazioni, dettagli relativi al noleggio di auto per cerimonie, idee per la casa e l'arredamento. Oltre alle diverse offerte legate al wedding, a conclusione dell’evento sarà sorteggiata una fortunata coppia tra quelle presenti che beneficerà di una mini vacanza, ovvero di un weekend con pernottamento in mezza pensione con percorso benessere. La partecipazione è assolutamente gratuita; è comunque necessaria la prenotazione.

IL POLIEVENT

Un anno fa esatto nasceva il PoliEvent - Business Center for Events, da un’idea dell’azienda BaronEventi S.r.l. Dopo una decennale esperienza nel settore dell’organizzazione di eventi, spettacoli, manifestazioni in ambito nazionale e territoriale, matrimoni, feste e tanto altro, l’impresa fondata e diretta da Alfonso Barone ha deciso di inglobare le realtá più rappresentative della Sicilia Orientale all’interno di un'unica struttura, al fine di creare il primo centro polifunzionale dedicato interamente all’organizzazione - e in casi specifichi anche allo svolgimento - di ogni tipologia di evento. La nascita di tale struttura offre all’utente, privato o business, la possibilità di fissare un appuntamento con una o più aziende facenti parte del circuito e valutarne qualità, offerte e costi. Oltre alla consulenza sui servizi, è possibile acquistare beni e prodotti al dettaglio (articoli da regalo e oggettistica). Il centro mira principalmente al settore dei matrimoni, ma ciò non esclude la possibilità di organizzare anche feste private e aziendali, inaugurazioni, battesimi, comunioni, cresime, meeting e viaggi. E' inoltre possibile richiedere un sopralluogo per ristrutturare casa e su richiesta specifica anche accedere ad un finanziamento per l’intero importo dell’evento, del matrimonio o dei singoli servizi scelti.

LA STRUTTURA

L’immobile ha una dimensione calcolata in circa 1800 mq e si sviluppa su quattro livelli, raggiungibili tramite scale e ascensore interno, facilmente accessibile anche ai disabili ed è articolato così:

due piani dedicati alle aziende connesse al mondo del Wedding e degli Eventi, che comprendono un’ampia e permanente area espositiva e uffici per la consulenza;

una sala dedicata ad eventi vari, teatro, meeting, formazione, feste o spettacoli privati (Sala POLIART);

una sala adibita a feste per bambini con la possibilitá di inserimento di elementi gonfiabili (Sala POLIJOY);

studi televisivi (Sala POLISTUDIOS);

un’area ristoro, un box informazioni/accoglienza;

un’area “Expo” per gli eventi fieristici di aziende e professionisti (Sala POLIEXPO).

L’edificio è situato proprio accanto al Municipio di Tremestieri Etneo (CT), in una posizione strategica al centro dei paesi etnei e si trova a pochissimi minuti dai centri commerciali principali della zona (“I portali”, “Le Zagare”, “Le Ginestre”) e dalle uscite delle principali arterie autostradali (Gravina di Catania, San Giovanni La Punta, San Gregorio).

Trattandosi del primo centro commerciale/polifunzionale nel territorio siciliano ad integrare le attività e i servizi per eventi e manifestazioni, il PoliEvent si afferma come punto di riferimento per tutte le coppie prossime al matrimonio e per coloro che vorranno affidarsi a professionisti del settore per organizzare qualunque tipo di evento.

INFO E CONTATTI

- PoliEvent: Corso Sicilia 2, Tremestieri Etneo (CT) - tel. 095/3789337;

- Segreteria BaronEventi: mobile 349/3690166 - info@baroneventi.it.