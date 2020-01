Il Sigillo Spezzato - Puzzle Game del Monastero

Un antico nemico del Monastero dei Benedettini di San Nicolò l’Arena è tornato all’attacco. Per difenderlo si hanno solo 120 minuti in cui risolvere misteriosi e controversi enigmi, orientandosi nel convento benedettino più grande d’Europa. Sembra l’incipit di un noir e invece si tratta de “Il Sigillo spezzato”, il puzzle game del Monastero dei Benedettini. L’appuntamento per i giocatori è per venerdì 17 gennaio alle ore 20:30 e 21:30. Il Sigillo Spezzato è come un gioco da tavola dove le pedine sono i visitatori. Per partecipare è necessaria la prenotazione allo 0957102767 | 3349242464, tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:00. Biglietto: intero 10,00€ – ridotto studenti e MonasteroCARD 6,00€.