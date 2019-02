Silent Night - Il Rumore del Silenzio per il Lunedì più cool d'Italia. In parternship con RedBull Lunedì 4 Febbraio dalle ore 21:00 all'Ostello si fa festa anche in silenzio. Dalla piazza alza la sguardo verso i DJ. In consolle RICKIE SNICE, CIPO, HALFHEAD, MARCO TISANO, MPAROOTS SOUND. Uno special thanks all'Organizzazione Orizzonte.