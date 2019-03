Slime &Squishy day al Ludum

La domenica al LUDUM, un laboratorio per la creazione di Slime e la novità assoluta di Squishy, un laboratorio di chimica divertente e creativo. I bambini impareranno tutti i segreti per preparare uno slime viscidissimo come piace a loro e non solo esperimenti con l'anidride carbonica e la creazione di un morbidissimo Squishy antistress. Si porteranno a casa il "frutto" dei loro esperimenti. Inoltre per tutti ingresso al museo della scienza con oltre 100 esperimenti interattivi e il popolatissimo insettario a soli 2 €. Prenotazione obbligatoria al 3485205905 o al 095382529 solo 100 posti . Apertura biglietteria alle ore 16:30 inizio attività ore 17:00. lo Slime&Squishy day è solo 7 € . La scienza non è mai stata così viscida.