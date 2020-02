Social dinner in Baita

TAURË la Casa nel Bosco organizza: #socialdinner. Conoscere, Socializzare e fare Nuove Amicizie. METTI UNA SERA A CENA - Una baita - Un camino - Una tavolata - Buon cibo - Bella musica. Ingredienti indispensabili per una cena divertente a cui si partecipa per fare nuove amicizie, uscire dalla solitudine e passare una piacevole serata in compagnia di tante persone nuove.

Cena VEGETARIANA con prodotti BIO, a seguire chiacchiere e nuove amicizie. Ceniamo in una baita sopra un cratere al caldo del fuoco acceso, fuori il bosco freddo. Una atmosfera informale di casa, tra persone che vogliono passare una serata diversa e fare conoscenza, lasciando fuori lo stress e il chiasso delle feste di massa. Solo pochi invitati, buon cibo e tanto divertimento.

INIZIO EVENTO ore 20.00. Cena ORE 21.00 per tutti. Sulla cima del cratere di Monte Difeso a circa 900 metri, immersi nel bosco, aria pura dove respirare e sentirsi uniti. Una occasione unica per stare insieme, mangiare sano e fare una piacevole esplorazione della zona di Monte Difeso. Per info e prenotazioni: TAURË la Casa nel Bosco, Serena - 340.5070511. POSSIBILITA' DI PERNOTTAMENTO E' strettamente necessaria la prenotazione almeno un giorno prima.