Social Pizza Limited edition 7+

Da un’idea di Giromangiando Per Catania, Pistacchissimo.it e Catania Food Porn nasce l’evento SOCIAL PIZZA 2. Per la seconda volta al 7+ Nicolosi - Catania in contemporanea avrete la possibilità di partecipare all’evento dedicato alle pizze più social di sempre. MENU COMPLETO A SOLI 16 EURO. Disponibile anche Senza Glutine. 1) PIZZA A SCELTA tra "Giromangiando", "Pistacchissimo" e "Catania Food Porn" 2) Bibita a scelta (anche Birra piccola alla spina) 3) Trancio di torta a scelta tra: Rocher al Pistacchio, Mille foglie alla crema e Cheesecake; 5) Coperto incluso. Con soli 2 euro in più, puoi aggiungere al tuo menù il fantastico Antipasto "Misto Fritto 7+" (minimo 2 persone).