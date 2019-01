Sold out le date del concerto di Ultimo ad Acireale

Ultimo, nome d’arte del giovane cantautore romano Niccolò Moriconi, registra con tre mesi d’anticipo il sold out di tutte le date del prossimo “Colpa delle favole tour”, la tournée nei principali palazzetti italiani, che partirà il 27 aprile 2019 dal PalaSele di Eboli.

Dai live nei locali del 2018, ai club, per arrivare ai palasport, con oltre 250.000 biglietti venduti complessivamente fino ad oggi, Ultimo a soli 23 anni, chiuderà il tour con “La Favola”, una speciale data evento il 4 luglio 2019, che lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma, dove sarà il più giovane artista italiano a esibirsi in uno stadio.

Vincitore delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018 con “Il ballo delle incertezze”, certificato doppio disco di platino, Ultimo torna sul palco del Festival, quest’anno nella categoria Big, presentando il brano “I tuoi particolari”.

Dallo scorso dicembre è in rotazione radiofonica il singolo “Ti dedico il silenzio”, già certificato disco d’oro, estratto dal fortunatissimo album “Peter Pan” doppio disco di Platino. Il videoclip, realizzato da Lorenzo Piermattei durante i suoi primi concerti nei palazzetti di Roma e Milano, è stato pubblicato in esclusiva su Apple Music/ iTunes.

BIOGRAFIA

Niccolò Moriconi, in arte ULTIMO, classe 1996, è nato a Roma. Determinato e pieno di sogni, a 8 anni inizia a studiare al conservatorio di Santa Cecilia a Roma e da quel momento non ha mai abbandonato la passione per la musica. Niccolò ha scritto le sue prime canzoni a 14 anni, elaborando con il tempo uno stile molto personale che combina cantautorato italiano e hip hop. Nel 2016 vince il contest più importante per gruppi e solisti emergenti di musica hip hop italiana promosso da Honiro, iniziando così una collaborazione con l’etichetta, e a marzo 2017 pubblica il singolo d'esordio “Chiave”. A maggio apre il concerto di Fabrizio Moro al Palazzo dello Sport di Roma, mentre a settembre si esibisce al MACRO - Museo di Arte Contemporanea di Roma - durante l'Honiro Label Party.

A ottobre 2017 debutta con l’album d’esordio “Pianeti” (disco d’oro) e l'omonimo singolo ottiene la certificazione platino. Il 9 febbraio 2018 è uscito il nuovo progetto discografico intitolato “Peter Pan” (Honiro, distribuzione Believe) certificato doppio disco di platino, che ha esordito ai vertici della classifica ufficiale FIMI/Gfk e, ad oggi, è ancora l'album più venduto fra gli artisti che hanno partecipato alla 68° edizione del Festival di Sanremo. Il disco contiene “Il Ballo delle incertezze”, brano vincitore della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2018, certificato doppio platino, che ha superato 39,8 milioni di visualizzazioni su YouTube. Dallo stesso album sono estratti i brani “Poesia senza veli”, certificato platino, e “Cascare nei tuoi occhi”, certificato platino.

A maggio 2018 parte il Peter Pan tour che lo vede esibirsi nei principali club italiani a cui sono seguite 3 date speciali nei palazzetti di Roma (1 e 2 novembre) e Milano (4 novembre) tutte sold out. Il 14 dicembre 2018 è uscito il singolo “Ti dedico il silenzio” già certificato disco d’oro.

A febbraio 2019 partecipa alla 69° edizione del Festival di Sanremo nella categoria Big con il brano “I tuoi particolari”. Il 27 aprile parte Colpa delle favole, tour già sold out in 18 palazzetti italiani e chiuderà la tournée con “La Favola”, una speciale data evento il 4 luglio 2019 che lo vedrà protagonista all’Olimpico di Roma.