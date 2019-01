Proiezione docu "Sotto un altro vulcano - Sant'Agata a Catania"

Dopo "Sangue di un popolo" dedicato a San Gennaro (2017) e al rapporto tra il santo, il Vesuvio e il popolo di Napoli, Identità Insorgenti, testata giornalistica impegnata anche in produzioni documentaristiche, quest'anno si sposta a Catania. "Sotto un altro vulcano" è un documentario girato nella città etnea nel 2018, nei giorni in cui si è svolta la Festa di Sant'Agata. Una testimonianza diretta e vissuta dentro la città, per comprendere le ragioni di un culto identitario così forte e sentito dai catanesi e che ne fa la terza Festa religiosa più importante al Mondo, con un milione di persone che accorrono ogni anno per parteciparvi. Cosa rende così forte questo momento di devozione? A questo il docu "Sotto un altro vulcano" cerca di dare risposte, raccontando i giorni della festa, e raccontando Agata e i catanesi attraverso interviste a religiosi, archeologi, storici dell'arte. Ma anche artigiani, artisti e performer che stanno recuperando e rielaborando elementi di identità.

L'evento è inserito nel programma della Festa di Sant'Agata 2019 promosso dal Comitato della Festa di Sant'Agata, dall'Arcidiocesi di Catania e dal Comune di Catania. "Sotto un altro vulcano - Sant'Agata a Catania" di Federico Hermann, Barbara Mileto Lucilla Parlato. Prodotto da Identità Insorgenti. Assistente alla regia Maura Messina. Operatore gimball Eddy Ferro. Copertina Cartura elaborazione grafica Maura Messina.