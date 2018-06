PietroSparacino/ Emanuele Pantano - Sottovuoto ComedyNight

Sottovuoto Comedy Night è la prima iniziativa targata Sottovuoto Cerebrale che porta la stand-up comedy a Catania! Sabato 16 giugno serata in compagnia di Pietro Sparacino ed Emanuele Pantano.

Chi è Pietro Sparacino? è uno stand up comedian, comico, autore, attore, incline a ogni forma di dipendenza. Vive in Italia e sta pensando di fare un gesto insano. Rimanere in vita. Chi è Emanuele Pantano? Documentarista per Rai news e Current tv, dal 2012 si decida alla scrittura comica dirigendo un laboratorio comico a Palermo e scrivendo in un anno per circa 10 comici contemporaneamente. Nel 2015 sale per la prima volta in scena con un pezzo di stand up comedy sul bullismo.

E' possibile acquistare i biglietti recandosi in Teatro nei suoi orari di apertura (Tutti i giorni dalle 16:00 alle 20:00). Contatti Telefonici: - Carmelo Motta, gestore del Teatro +39 328 968 9007 - Nello Carcò, organizzatore +39 380 384 9189 - Roberto Drago, organizzatore +39 347 696 5956. Il biglietto avrà il costo di € 12,50 (prezzo pieno) con la possibilità per gli studenti universitari di acquistarlo a € 10,00 (ridotto) presentando il pagamento della tassa universitaria o in forma cartacea o tramite il resoconto dei pagamenti del Portale Studenti.