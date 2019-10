SoundTrack Residencies 2.0 - Open Call

Zō centro culture contemporanee propone il progetto SoundTrack - Residencies 2.0. Il progetto prevede la selezione di 6 artisti, compositori e musicisti siciliani under 35 con una pregressa esperienza nella composizione e nell’esecuzione di musica elettronica connessa alla conoscenza di almeno uno strumento musicale e che siano specificamente interessati ad approfondire il loro percorso creativo nell’ambito dei meta-linguaggi finalizzati alla creazione di colonne sonore per audiovisivi. Gli artisti interessati dovranno inviare un curriculum e una bozza di progetto a organizzazione@zoculture.it entro il 25 Ottobre. I 6 artisti selezionati avranno accesso a una residenza artistica suddivisa in quattro fasi tra novembre e maggio, della durata di 15 giorni totali con la finale messa in scena della loro opera completa negli spazi di Zo centro culture contemporanee, “Organismo di programmazione multidisciplinare” riconosciuto dal Ministero (art. 39) all’interno della rassegna di musica elettronica e neoclassica "Partiture".

Durante la residenza potranno usufruire della competenza di quattro tutor di caratura internazionale: Evan Lurie, Julia Kent, Stefano Pilia e Pan American, ognuno dei quali seguirà il percorso scelto da ogni singolo artista under 35 supportandolo nelle diverse fasi della creazione. Le residenze porteranno alla creazione di 6 opere originali a tema libero, ma che prevedano la composizione di musica elettronica e strumentale associata a uno studio su video/istallazione della durata di circa 40 min. Tutti i costi della residenza (vitto, alloggio, trasferimenti) sono a carico dell'organizzazione. Inoltre i partecipanti, qualora non fossero già iscritti, riceveranno un contributo del 50% per l'iscrizione alla SIAE.

Il progetto è realizzato con il Sostegno di Mibac e di SIAE nell'ambito del programma "Per Chi Crea". Zo centro culture contemporanee, piazzale Rocco Chinnici 6, Catania. Informazione: T.+39 095 8168912 | M.+39 389 5912392.