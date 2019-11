SOVRAESPOSIZIONI di Tony Leone. In offerta speciale Due Mostre in Una, "Erotico" e "Pop". La mostra sarà accompagnata da suggestioni musicali a cura di Vukset (Radio Lab/ Radio Zammù) e a seguire Dj Set. Tony Leone, fotografo e Graphic designer, ha una attitudine artistica multiforme che si esprime in territori di confine fra disegno e fotografia. Le sue opere spaziano dal ritratto, alla costruzione grafica, passando dalla pop art, al cinema e alla rielaborazione ironica, a volte surreale, di icone artistiche universalmente conosciute. La mostra "Sovraesposizioni" è divisa in due sezioni: Nella prima, sono esposte le opere Pop dell’artista, i mondi da lui creati, le immagini che lo spettatore conosce da sempre ma che, forse, non ha mai osservato, o ascoltato, veramente. Nella seconda nuova collezione, Tony Leone rivisita la dimensione simbolica della Storia dell'arte e la sottopone al vaglio della sua personale visione erotica. Opening H 20.00. Dj set Vukset H 22.00. Ingresso Libero. Tessera Obbligatoria €3.