'Historie morali' alla Cappella Bonajuto

Sarà lo spettacolo Historie morali di Serafino Amabile Guastella, interpretato dal grande attore Andrea Tidona a dare il via a Pietre che parlano, la rassegna teatrale ideata da Orazio Torrisi, fortemente voluta da Salvatore Bonajuto e realizzata in collaborazione con l’Associazione Teatro della Città, che si svolgerà all’interno della Cappella Bonajuto, sito bizantino custodito nel cuore storico di Catania da tempo identificato come la casa dell’arte e della cultura.

Dopo il successo delle anteprime del mese di dicembre, che hanno dato modo di “assaggiare” lo splendore del teatro mattutino all’interno di uno dei luoghi storici più importanti della città, prende il via il ciclo di matinée che si terranno ogni ultimo sabato del mese. Cinque spettacoli messi in scena in orario diurno per riportare l’atmosfera della Catania teatrale degli inizi del secolo scorso, rappresentando per i catanesi e non solo, anche un’alternativa alle cattedrali di cemento dei centri commerciali.

Al termine dello spettacolo sarà offerto un aperitivo, grazie ad Al-Cantara Winery: un momento di confronto per amanti del teatro e della cultura che ha dato respiro europeo alla mattinata, confermando l’intuizione degli organizzatori.

Ticket. Costo spettacolo: 10,00 euro. Abbonamento ai 5 spettacoli: 35,00 euro. Riduzione studenti: 8 euro. Abbonamento studenti: 25 euro. Gli abbonamenti possono essere acquistati in Cappella, in occasione degli spettacoli o al botteghino del Teatro Brancati.

