Spettacolo 'Pupi antimafia'

Ritornano a Catania i Pupi antimafia di Angelo Sicilia. L'Associazione culturale Marionettistica Popolare Siciliana - Museo Dei Pupi Antimafia in scena al Midulla Centro Polifunzionale - San Cristoforo con un'imperdibile rappresentazione ❝Peppino di Cinisi contro la mafia❞. Uno spettacolo di pupi siciliani per tutta la famiglia, votato all'impegno civile e politico, ideato e diretto da Angelo Sicilia. Venerdì 14 Febbraio alle ore 18.30 in via Zuccarelli 36, Catania. Lo spettacolo ha un costo di 8 euro per gli adulti e 5 euro per i bambini. Non serve prenotazione. Vale ordine di arrivo presso il botteghino. Apertura botteghino alle ore 17.30. Tutti i ricavati, escluse le spese, verranno devoluti alla cura e alla manutenzione del Centro Polifunzionale di San Cristoforo #Midulla. La serata è organizzata da Gammazita, Ursino Buskers, Clatù, Scuola e libertà e da tutti i volontari e volontarie, educatori ed insegnanti del Midulla, per condividere la storia di uno dei più importanti e coraggiosi protagonisti dell'antimafia siciliana in un quartiere che è ancora troppo spesso vittima di sé stesso.