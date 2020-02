La vita di tutti i giorni con i suoi ritmi frenetici, induce sempre più spesso a convivere con forme di stress, e non di rado porta a sperimentare stati d’ansia, fobie ed episodi di attacchi di panico. Ma a cosa sono dovuti i sintomi provati e sopratutto come è possibile affrontarli? Una metodologia che permette di osservare e acquisire consapevolezza di alcuni processi psicofisiologici che normalmente sono al di fuori del controllo volontario, permettendo di apprendere come controllarli ed autoregolarli, è il biofeedback. In occasione della Settimana del Cervello 2020, presso lo Studio di Psicologia della Dott.ssa Claudia Giusi Giuffrida, chiunque volesse comprendere meglio come si manifestano questi disturbi, quali sono i campanelli d’allarme da non sottovalutare, i meccanismi che alimentano tali disagi e come autoregolare il processo potrà richiedere una consulenza gratuita. Gli interessati possono fissare un appuntamento: ☎ 3495419858 ✉ c.giuffrida@hotmail.it ☛N.B. Cliccare "partecipo" all'evento non equivale alla prenotazione.