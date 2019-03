Domenica 24 marzo 2019, a partire dalle ore 8.30, appuntamento a 'Land-La Nuova Dogana' con la manifestazione dal titolo 'Spring Fest Land'. La primavera è quasi alle porte e per molti è la stagione più bella. L'inebriante profumo di zagara e gelsomini si espande per la città creando un'atmosfera magica. Il fascino e l'allegria si fondono insieme, e poi le farfalle che riempiono l’aria, i fiori che sbocciano, gli animali che si svegliano dal letargo, il fascino dei colori ci riempie l’anima e le giornate cominciano ad allungarsi. In primavera accadono tante cose belle ed è per questo che bisogna festeggiare con una giornata interamente dedicata all’arte e la cultura che prevede appuntamenti rivolti a grandi e piccini, come spettacoli di circo, musica, laboratori creativi, giochi e spettacoli di teatro. Per consultare tutto il programma della manifestazione cliccare sul seguente link.