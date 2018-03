St. Patrick's Day - Festa della birra

Il classico appuntamento di marzo per rivivere l'atmosfera irlandese di San Patrizio con fiumi di birra. Per una sera Calice bistrò si tingerà di verde e accoglierà gli amanti d'Irlanda, i gran bevitori di birra, simpatizzanti di folletti celtici, suonatori di arpe, cercatori di quadrifogli e quant'altro. Dalle 18:00 birre a 3 Euro. Prenota la tua cena: una birra la prendi tu e una ti viene offeta. Specialità dello Chef e cocktails di San Patrizio. Sarà un’ottima occasione per socializzare, bere e mangiare ottimo cibo. L'entrata è libera e l'invito è esteso a tutti. E' gradito ALMENO un capo di abbigliamento di colore verde.