'Stanlio ed Ollio' al Teatro Zig-Zag

I bambini non conoscono i comici del passato, e non sanno cosa si perdono. Il Teatro Zig Zag ha deciso di raccontare la vita e le avventure di una coppia comica tra le più grandi: Stan Lauren e Oliver Hardy. Dal 7 al 29 aprile 2018, tutti i fine settimana, il sabato alle 18.00 e la domenica mattina alle 11.00 andrà in scena lo spettacolo di prosa per bimbi e ragazzi “Stanlio e Ollio”, una divertentissima antologia di scene e canzoni riscritta da Letizia Catarraso che cura anche l’allestimento scenico, ispirate al repertorio di questi due gentili, geniali e incredibili artisti.

In scena i giovani della Compagnia dei Percorsi Divertenti: Maurizio Grassìa e Simone Lemmo nei ruoli principali, Francesca Ferraù e Sara Palio come interpreti femminili, guidati dalla regia di Filippo Aricò per regalare un’ora di gioia ricca di quelle esilaranti comiche, che tanto hanno fatto ridere genitori e nonni.