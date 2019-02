Spettacolo 'Stanlio e Ollio'

A grande richiesta lo spettacolo di burattini “Stanlio e Ollio” sarà ancora in scena questo fine settimana sabato 2 marzo alle ore 18.00 e domenica mattina 3 marzo alle ore 11.00 al Teatro Zig Zag di Via Canfora 69. Il teatrino più piccolo della città, dove i bimbi anche piccolissimi si divertono e si sentono in un ambiente giocoso costruito a loro misura, presenta uno spettacolo tutto da ridere, ispirato alle comiche geniali di due grandi artisti del passato Stan Laurel e Oliver Hardy.

Molto amati da tante generazioni di spettatori, ancora poco conosciuti dai piccoli, questi personaggi si prestano perfettamente ad indossare le movenze e gli scherzi del teatro dei burattini nell’adattamento scenico di Letizia Catarraso, che realizza, muove e dà voce ai pupazzi, insieme a Filippo Aricò che firma la regia e, con la sua poliedricità vocale fa vivere e parlare la maggior parte dei protagonisti. La manifattura dei pupazzi è stata particolarmente curata, sia in omaggio alla fisicità dei veri protagonisti sia per creare delle suggestioni sceniche che possano competere con lo strapotere della vivacità dei colori e dei ritmi dei cartoni animati. Ingresso unico 5 euro. Prenotazione al 330843843.