Star Friday at MA Catania

È la super festa del venerdì a Catania, il Friday che si declina in mille modi diversi. La formula è quella consolidata del live musicale in apertura di serata e del dj set a rotazione che hanno fatto del “venerdì al MA” un vero marchio di fabbrica. In teatro, dalle 22.30 in poi, ogni venerdì si esibisce una band diversa che viene selezionata con cura e competenza musicale tra le migliori realtà di tutta l’isola. E’ nostro motivo di orgoglio, aver lanciato nuovi cantanti e nuove band proprio dal nostro palco. Mezz’ora dopo la mezzanotte la festa si sposta nel club con djset, spettacoli e performance. Ricordiamo inoltre che il ristorante del Ma è sempre aperto dal giovedì al venerdì. Prenotazioni allo 095 341153.