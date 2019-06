Stefano Maltese 'Sonic Mirror Quartet'

Stefano Maltese: saxello, sax alto e tenore, clarinetto, clarinetto basso, flauti, percussioni. Roberta Maci: soprano, sax alto e tenore, flauto, percussioni. Alessandro Nobile: contrabbasso, percussioni. Antonio Moncada: batteria e percussioni. In collaborazione con CESMCon la collaborazione di musicisti accomunati da evidenti affinità, Stefano Maltese mostra un percorso musicale che si può definire filosofia sonora, dove le proprie composizioni – grazie a uno sviluppo collettivo – vengono allargate di volta in volta verso nuovi confini. Pur se all’interno di un disegno ben definito, ciascun musicista trova ampio spazio per esprimere la propria individualità e il personale modo di sentire la composizione. Il flusso sonoro creato dai quattro musicisti vive di una decisa componente espressiva, con riferimenti al blues, all’Africa, a certa musica di carattere meditativo di origine orientale, agli antichi canti siciliani: tutti elementi che concorrono alla creazione di un linguaggio ispirato e autentico.