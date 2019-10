'Stonchiti' al Teatro Nino Martoglio

Il nuovo allestimento per la regia e l’adattamento di Turi Giordano, inaugura la stagione teatrale diretta da Guia Jelo sotto l’egida di Videobank. Il Teatro Nino Martoglio di Belpasso, sotto l’egida di Videobank, inaugura la stagione 2019-2020, che vede protagonista un cartellone ricco, a 16 titoli, tra prosa e musica. E lo fa con la tradizione, il prossimo 19 ottobre, e la nuova produzione di “Stònchiti”, omaggio a Nino Martoglio, per la regia e l’adattamento di Turi Giordano, su idea di Guia Jelo. Stònchiti è una “Martogliata”, tutta nostra, tutta siciliana, di immediato e sicuro impatto sul pubblico. Il titolo è tratto da uno dei tanti pseudonimi usati dal celebre commediografo belpassese per firmare i suoi “dialoghi popolari” editi sul suo giornale, “Il D’Artagnan”, le cui righe tanto intrattenevano e tanto divertivano gli affezionati lettori.

E, proprio dalle colonne di questo glorioso ebdomadario, Turi Giordano estrapola con sapiente maestria e ingegno scene, situazioni e personaggi di quadri satirico-farseschi assai celebri e care al pubblico come “I civitoti in Pretura” e altre meno conosciute come “'U catechisimu di Don Procopiu”, che saranno per l’occasione proposte in una nuova chiave estetica ma sempre attuale sotto il profilo comico e filologico. Stònchiti è anche un banco di prova per un’artista poliedrica come Guia Jelo, che riesce ad affrontare con divertimento e passione i vari storici personaggi, ora maschili ora femminili, che si susseguono durante tutto l’atto e già oggetto di memorabili interpretazioni, salvo poi occasionalmente uscire dal personaggio e - insieme agli altri interpreti - abbattere la quarta parete per essere sé stessa. Ma è anche la prova d’attore di Fabio Costanzo, che farà da contraltare alle azioni sceniche, condotte dalla Jelo, impersonando caratteri che ne confermano la sua amata abilità istrionesca. Senza dimenticare le musiche - dalla danza popolare al valzer, a quelle dei grandi autori - eseguite dal vivo da tre musicisti, Flaminia Chiechio, Anselmo Petrosino e Davide Sciacca, a conferire alla pièce un’ulteriore valenza nonché un gradevole e godibile sottofondo musicale.

Per la stagione, Videobank ha pensato a diverse soluzioni e offerte per la fidelizzazione di un pubblico che si attende già particolarmente numeroso. Sono stati pensati nuovi strumenti di fruizione che accontentano anche gli spettatori più esigenti, con possibilità di abbonamento a 16 spettacoli o unicamente ai singoli ambiti della nutrita programmazione. Riduzioni under27 e over65. INFO E ABBONAMENTI. Da lun a ven 09.00 – 18.00, 095 9897253 / 335 8431804, www.teatroninomartoglio.it.