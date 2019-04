"Stop al bullismo", il tour educativo al Centro Sicilia

Giovedì 11 Aprile il Centro Sicilia di Misterbianco ospiterà il progetto “Stop al Bullismo”, un tour educativo e formativo per i giovani e per le famiglie organizzato e promosso da CBRE, leader al mondo nella consulenza immobiliare che si occupa anche della gestione di numerosi centri commerciali. Parteciperanno, oltre a docenti, genitori e ragazzi delle scuole, anche i testimonial Brunella Cacciuni e Federico Mancosu, del gruppo di House of Talent, molto noti agli adolescenti per la loro partecipazione al famoso talent da alcuni anni in onda sulle reti Rai. Sugli schermi del Centro Commerciale verranno inoltre proiettati quattro cortometraggi a tema realizzati dagli alunni degli Istituti Comprensivi di Misterbianco “Padre Pio”, “Leonardo Sciascia”, “Pitagora” e “Leonardo Da Vinci”.

L’obiettivo di “Stop al Bullismo” è, da un lato, generare un’occasione di confronto con i ragazzi per bloccare sul nascere il fenomeno del bullismo e, dall’altro, formare gli adulti per renderli più consapevoli nel riconoscere questi episodi, grazie anche alla testimonianza degli psicologi e psicoterapeuti Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani, massimi esperti in Italia nell’ambito della psicologia dello sviluppo, autori del best seller “Nostro Figlio” e ideatori del metodo dell’Educazione Emotiva. Il Tour attraverserà tutta l’Italia fino a giugno, incontrando i giovani e le loro famiglie proprio nei Centri Commerciali, che rappresentano per i ragazzi luoghi di aggregazione e socializzazione.

Programma dell’evento: Mattino – ore 9.30 circa: arrivo delle scuole al Centro Commerciale e presentazione degli ospiti Incontro tra psicologi e alunni delle scuole Pomeriggio – ore 16.00 circa: genitori e insegnanti saranno coinvolti in un dibattito a loro dedicato con gli esperti Rosanna Schiralli e Ulisse Mariani. Pomeriggio – ore 17.30 circa: House of Talent - talk show sul tema e interazione con i fan, racconti, domande e opinioni dei presenti. La giornata verrà condivisa sui canali Instagram e Facebook dell’iniziativa, raggiungibili attraverso i seguenti Link:

nstagram: https://instagram.com/tour_ stopalbullismo/

Facebook: https://www.facebook.com/ stopalbullismotour/