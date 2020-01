Teatrino per bambini dai tre ai sette anni sulla storia di Sant'Agata. In collaborazione con @Handir Arte e Natura. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA. Non sono valide le prenotazioni tramite Facebook. nfo e prenotazioni: tel. 095/281635, museo@museodiocesanocatania.com. L'attività è gratuita. Posti limitati.