Dopo il soldout dell'appuntamento di febbraio, l'1 marzo 2020, in occasione di Domenica al Museo, torna lo Street Art Bus Tour Catania. Un percorso cittadino in autobus, organizzato e curato da CityMap Sicilia e dall’artista Alice Valenti, nato per far conoscere ai catanesi e ai turisti alcuni tra i più significativi interventi d’arte pubblica cittadina. Un’operazione volta a promuovere la mobilità sostenibile, la cultura e la street art locale. Sarai accompagnato da Grazia Previtera, Guida Turistica Autorizzata, e dall’artista Alice Valenti attraverso un percorso in autobus e parzialmente pedonale. Un percorso circolare, con partenza e conclusione all’Ex Rimessa R1, che prevede fermate brevi durante le quali è consentito scendere dall’autoveicolo.

Le tappe dello Street Art Bus Tour #Catania: 00_ Ex Rimessa R1, 01_ Fortino, 02_ Porta della Bellezza (Librino), 03_ Occhio di Blu (Librino), 04_ Porto (Silos), Sosta alla Vecchia Dogana, 05_ Stazione metro Giovanni XXIII, 06_ San Michele, 07_ San Berillo, 08_ Ex Rimessa R1. Appuntamento in via Plebiscito 747 alle ore 09.30. Sono disponibili solo 50 posti; acquista subito il tuo biglietto. Prenota http://bit.ly/StreetArtBusTourmarzo.