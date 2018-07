Street Food Edition ad Acitrezza

Arriva ad Aci Trezza lo “Street Food Summer Edition”. Aci Trezza diventerà per tre giorni il palcoscenico di una festa del cibo, da assaporare in libertà. Dal 13 al 15 luglio il Porto Nuovo ospiterà lo “Street Food Summer Edition”, un festival enogastronomico che porterà nella riviera dei Ciclopi i protagonisti siciliani ed internazionali dello street food. Il Porto Nuovo si trasformerà in un epicentro di conviviali e folklore per valorizzare il cibo di strada: informale, gourmet, divertente, tipico, gustoso e conviviale. Il suggestivo borgo marinaro di Aci Trezza, fonte di ispirazione per le opere di Giovanni Verga, si trasformerà in un fiume di bontà e sapori.

Il villaggio enogastronomico proporrà diverse specialità, da quelle nostrane come il pane condito, le focacce, gli arancini, i gelati, le granite, ai cibi internazionali che sempre più entrano a far parte della nostra tavola quali cous cous, paella, cucina iraniana, rigorosamente serviti in formula “street”.

Non meno importante il beverage.

Oltre a numerose qualità di birra saranno presenti anche i vini, i liquori e i distillati della migliore tradizione siciliana. Street Food Summer Edition è anche musica e spettacolo. Su tutto il percorso sono previsti eventi di musica live, esibizioni di danza, dj set.

Il villaggio, allestito allo Street Food Summer Edition, sarà il cuore vitale in cui troveranno spazio le espressioni più autentiche di un territorio, quello isolano, che è un mix di culture complesse e affascinanti, un intreccio di popolazioni lontane e diverse che hanno segnato la storia del Mediterraneo e da cui la Sicilia eredita l’arte, le tradizioni, i sapori, gli odori e l’anima. Per agevolare l'arrivo al villaggio gli organizzatori stanno predisponendo alcune misure tra cui un servizio navetta via mare da Aci Castello, Capo Mulini e Ognina.